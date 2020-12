Lavori pubblici nel forese: approvati interventi per oltre un milione e mezzo di euro

Nel corso dell’ultima riunione del 2020, la giunta del Comune di Ravenna ha approvato interventi di vario tipo nel forese per un valore complessivo di 1.510.000 euro.

Uno dei più rilevanti riguarda la copertura della piastra polivalente e la realizzazione di spogliatoi nel centro sportivo comunale in via Ungaretti 12 a San Pietro in Campiano per un ammontare complessivo di 600mila euro.

Per coprire la piastra polivalente, attualmente scoperta, si prevede una struttura leggera, in legno lamellare, coperta da doppio telo e dotata di un corpo di servizi in muratura con funzione di spogliatoi. Gli spogliatoi per gli atleti e quelli per gli istruttori saranno dotati di antibagno al quale si accederà alle docce e al servizio igienico utilizzabile anche dagli utenti diversamente abili. In questo modo si consentirà lo svolgimento delle attività sportive (basket, pallavolo, ecc.) anche durante la stagione invernale.

Segue l’intervento di realizzazione di percorsi pedonali protetti in via Lunga, a Osteria, nel tratto da via Dismano a via Focaccia, dove verrà realizzato un parcheggio a servizio della scuola dell’infanzia Peter Pan. In questo caso si tratterà di modificare la recinzione della scuola esistente per permettere la costruzione del parcheggio che conterà 14 posti auto. E’ previsto inoltre l’allargamento di fronte all’entrata della scuola per agevolare l’ingresso e l’uscita degli utenti.

Si prevede, tra l’altro, la sostituzione dei pali della pubblica illuminazione, che saranno in acciaio trafilato, e l’interramento delle linee aeree mentre per via Focaccia si procederà con l’adeguamento del nuovo marciapiede. Alla fine dei lavori la strada verrà riasfaltata. Costo previsto 380mila euro.

Tra gli altri progetti approvati rientra anche quello per l’ampliamento dell’edificio di servizio per il calcio nel centro sportivo comunale in via Combattenti Alleati 22 a Porto Fuori.

L’ampliamento della palazzina principale costituisce un ulteriore passaggio indispensabile per permettere di dare continuità alle attività presenti, creando e rimodulando spazi necessari alla gestione delle attività sportive per consentire al paese ulteriori spazi di aggregazione.

Il riassetto degli spazi e l’ampliamento permetteranno, tra l’altro, di avere un punto di ritrovo per tutte le iniziative del centro sportivo. Costo dei lavori 200 mila euro.

Un altro importante progetto riguarda l’intervento di costruzione di un parcheggio a servizio del plesso scolastico in via Marino Marini a Castiglione che si prefigge il duplice obiettivo: aumentare l’offerta di sosta anche in previsione di un futuro ampliamento della scuola e riassettare l’area prospiciente il plesso scolastico per adeguarla con percorsi pedonali in sicurezza. Il valore dei lavori è di 200mila euro.

Infine è stata approvata la sostituzione dell’impianto di illuminazione a servizio del campo di calcio principale nel centro sportivo in via Nigrisoli 149 a Sant’Alberto, dove si intende procedere alla installazione di nuove torri faro e nuovi apparecchi illuminanti a LED per consentire lo svolgimento delle attività sportive, agonistiche e di allenamento, anche in notturna; il valore dei lavori è pari a 130mila euro.