Sant’Agata sul Santerno. Approvati dalla Giunta comunale i lavori di riqualificazione energetica di 4 alloggi Erp in via Allende

La giunta del Comune di Sant’Agata sul Santerno ha approvato i lavori di riqualificazione energetica e di manutenzione di quattro alloggi Erp situati in un condominio di via Allende. I lavori, che saranno eseguiti nel 2021 per un importo di 44mila euro, miglioreranno la qualità abitativa degli affittuari, consentendo al contempo migliori prestazioni energetiche e quindi minori consumi.

Gli appartamenti beneficeranno di un salto energetico di due classi (da G a E), grazie alla sostituzione integrale degli infissi e all’isolamento del sottotetto. Saranno inoltre eseguiti lavori edili di sistemazione dei balconi e dei parapetti degli infissi.

“Dopo la sostituzione delle caldaie fatta quest’anno, continuiamo a investire sull’efficientamento energetico di questo edificio e in generale del patrimonio pubblico – ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. Anche il nostro Comune ha firmato il Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc) promosso dall’Unione europea e queste azioni rientrano tra le strategie da mettere in campo per migliorare la qualità ambientale del nostro territorio. Speriamo che questo gesto sia anche uno stimolo per i privati: investire sul risparmio energetico significa investire sulla nostra salute e sul nostro futuro, più grande sarà l’impegno di ciascuno di noi e più saranno tangibili i risultati”.