Fiamme Gialle Ravenna: controlli a campione su esenzioni pagamento ticket sanitari, 24 irregolarità su 29, oltre l’80%

La Guardia di Finanza di Ravenna nei giorni scorsi ha terminato le verifiche amministrative circa la regolarità delle esenzioni concesse per il pagamento dei previsti ticket sanitari relativi alle prestazioni offerte dal servizio sanitario nazionale. Selezionando i nominativi segnalati dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressioni Frodi Comunitarie di Roma e sulla base degli elenchi forniti dalla stessa AUSL Romagna le Fiamme Gialle ravennati hanno proceduto a effettuare controlli a campione per verificare se l’esenzione goduta dai fruitori delle prestazioni sanitarie fosse giustificata sulla base della loro posizione reddituale. Dall’analisi compiuta risulta un’alta percentuale di irregolarità riscontrate sul campione selezionato, atteso che oltre l’80 % dei controlli, ossia 24 su 29, si è chiuso con contestazioni.

In particolare, in base alla nota delle Fiamme Gialle, sono state accertate sostanzialmente due diverse tipologie di dichiarazioni false per ottenere agevolazioni: aver dichiarato falsamente di trovarsi in uno stato di disoccupazione oppure aver conseguito redditi minori rispetto al dato reale per rientrare nella soglia massima prevista per ottenere il beneficio. Ai 24 soggetti che hanno attestato il falso (8 di Ravenna, 7 di Faenza, 6 di Lugo e 5 di Cervia) è stata quindi contestata la violazione amministrativa di indebita percezione di erogazioni pubbliche che prevede una sanzione amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822, nel limite massimo del triplo dell’importo indebitamente conseguito. Ovviamente è stata notiziata anche la competente AUSL per il recupero dei ticket indebitamente non pagati.