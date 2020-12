Il periodo natalizio è per molti negozianti una parte importante del fatturato annuo. Le restrizioni imposte dalle norme anticovid, dalle zone rosse che hanno impedito le aperture, alle zone arancioni che hanno scoraggiato i cittadini ad uscire di casa, quanto hanno influito sulle vendite?

Senza alcuna pretesa di esaustività, abbiamo provato a fare un giro tra alcuni negozianti del centro storico, per capire come se la sono passata in questo Natale in pandemia. Abbiamo scelto negozi con tipologie merceologiche molto diverse tra loro, una libreria, una profumeria e un negozio di abbigliamento e accessori, ma le risposte sono state simili tra loro: non ci sono state perdite sensazionali, in alcuni casi le cose sono andate addirittura meglio dell’anno scorso, comunque, pare che non ci sia di che lamentarsi.

Per Angela Longo, della Libreria Dante di via Diaz, il Natale è stato “diverso, più omogeneo, senza picchi come avveniva gli altri anni. Le persone hanno cominciato ad organizzarsi e comperare prima, già da fine novembre, ma il periodo di acquisti natalizi è durato più a lungo. Per noi è andata bene, azzarderei a dire che forse abbiamo venduto anche qualcosa in più dell’anno scorso”.

“Per certi versi si è lavorato addirittura meglio – aggiunge – senza resse e con clienti molto più disponibili e pazienti. Certo c’era da ricordare ai clienti di igienizzarsi le mani e indossare correttamente la mascherina, ma aspettavamo con agitazione questo momento, temendo gli assembramenti, o di non riuscire a gestire le persone e invece non è successo. Noi ci siamo sentite i clienti vicini, abbiamo percepito il desiderio di acquistare “a km 0”, preferendo i negozi fisici ai grandi store online”.

Anche Chiara Roncuzzi, del Podere Pilicca, che dal 5 dicembre ha gestito due punti vendita, quello abituale in via Cairoli e quello all’angolo tra piazza Costa e via IV Novembre, che a breve diventerà il nuovo negozio, è tutto sommato soddisfatta: “il bilancio esatto non ce l’ho ancora ma la percezione in linea di massima è positiva. Sicuramente ci sono stati tanti disagi, soprattutto per il controllo degli ingressi, per le sanificazioni e così via, ma gli acquisti ci sono stati, i clienti ci hanno premiato”.

Non potendo accogliere contemporaneamente in negozio più di un paio di persone, Podere Pilicca si è organizzato con una persona alla porta, nelle giornate più caotiche, che regolava gli accessi. Per rivitalizzare l’atmosfera natalizia poi e attirare clienti, nel nuovo punto vendita di piazza Costa ha fatto realizzare la vetrina al Garden Battistini di Cesena, che ha creato un allestimento a tema, dedicato.

“Abbiamo perso soprattutto i nostri clienti che venivano da fuori – aggiunge Roncuzzi -: da Imola da Bologna, ma anche i nostri clienti ravennati che vivono all’estero e che per le feste tornano a trovare i parenti e si concedono qualche acquisto nei negozi che frequentavano quando vivevano qui. Non potendosi spostare, quelli li abbiamo persi. Ma l’impressione è che il risultato sia simile a quello del Natale scorso, nonostante la pandemia. Forse un po’ meno, ma non si può certo parlare di una catastrofe”.

“Ha aiutato molto anche la novità del Cashback di Stato – commenta -: anche per importi piccoli di 2 euro ci chiedevano il pagamento con il bancomat e abbiamo sempre accontentato i clienti, comprendendo che era un’esigenza da soddisfare”.

Per quanto riguarda la campagna di promozione acquisti in centro storico, lanciata ad inizio dicembre dalle associazioni di categoria di commercio e artigianato commenta: “ho l’impressione che il delivery non abbia funzionato molto, mentre è piaciuta molto l’idea della cartolina “buono acquisto”, io ne ho vendute parecchie. È un buon punto di partenza per le iniziative che si svolgeranno l’anno prossimo”.

Maurizio Sabbioni, delle profumerie Sabbioni che a Ravenna gestiscono 6 punti vendita tra negozi in città e all’interno dei centri commerciali cittadini, spiega che il gruppo chiuderà il 2020 in positivo, risultato eccezionale di questi tempi, grazie soprattutto al consolidato sistema di vendita in e-commerce, ben antecedente la pandemia, ma sfruttatissimo durante questo 2020: “Parlando di quanto accaduto all’interno dei punti vendita fisici – racconta Sabbioni -, i 40 giorni di chiusura durante il lockdown sono stati irrecuperabili, ma quando l’apertura è stata più o meno normale il giro di affari si è avvicinato a quello dell’anno scorso. La gente ha girato un po’ meno, perché magari c’era la paura di entrare nei locali chiusi, ma non c’è stato un calo considerevole. Addirittura, nel negozio di via IV Novembre, a dicembre abbiamo incassato più dell’anno scorso, probabilmente perché essendo chiusi i centri commerciali i clienti hanno acquistato maggiormente in centro storico. Tirando un bilancio del Natale, devo dire che siamo contenti”.