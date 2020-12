Slow Food Ravenna ricorda Agitu Ideo: “Racconteremo il tuo coraggio”

Mauro Zanarini di Sl0w Food Ravenna ricorda Agitu Ideo, la giovane donna etiope uccisa ieri in Trentino, dove aveva trovato una seconda casa, e si stava ricostruendo una vita, producendo formaggi, dopo la fuga dal suo Paese di origine perchè era stata minacciata. “Quando abbiamo organizzato nel 2018, durante Giovinbacco, la prima Mostra Mercato dei Formaggi a Palazzo Rasponi avevo contattato Agitu Ideo per invitarla con i suoi prodotti e ad illustrare, in un forum, la sua bella esperienza in Trentino – ricorda Zanarini -. Il nome della sua azienda “La Capra Felice” ed il progetto mi avevano entusiasmato. Purtroppo non è potuta essere presente in quella occasione per impegni già presi. Mi aveva promesso che sarebbe stata con noi nell’edizione 2020. Ma la pandemia non ci permesso di organizzare Formaggi a Palazzo e così non abbiamo avuto a Ravenna Igitu Ideo, simbolo di Slow Food, che non potrà più essere con noi a causa di una morte assurda”.

“La notizia della sua morte – la ricordano da Slow Food Italia – ci ha lasciati letteralmente senza parole. È una notizia terribile, resa ancor più drammatica e assurda dal fatto che si è trattato di omicidio. Ed è di poca consolazione sapere che le indagini abbiano già portato a individuare una persona sospettata di questo delitto”.

Agitu era diventata un simbolo per Slow Food, almeno dal 2015. Un simbolo per tante ragioni: aveva combattuto il land grabbing in Etiopia; nel 2010 era dovuta fuggire e in Italia, in Trentino, aveva saputo inventarsi una nuova vita occupandosi di capre e di formaggi; era diventata un bellissimo esempio di integrazione; produceva formaggi naturali (a latte crudo, senza aggiunta di fermenti); si dedicava al recupero di una razza autoctona (la capra pezzata mòchena).

Per tutti questi motivi nel settembre del 2015 Slow Food le aveva assegnato il Premio Resistenza Casearia, durante la decima edizione di Cheese, a Bra. “In quella occasione – proseguono -, Agitu ci aveva raccontato di essere stata costretta a fuggire dall’Etiopia per “evitare un destino brutto”. E ci aveva anche confessato che in Etiopia avrebbe voluto tornare, un giorno, appena fosse stato possibile. Evidentemente quel destino maledetto l’ha inseguita fino a raggiungerla in quella piccola valle trentina che era diventata la sua casa. Troveremo presto il modo per ricordarla e per portare avanti l’esempio del suo lavoro, del suo impegno, per far conoscere la sua storia. Per ricordarla insieme”.