Sono 10 le suore della carità di Cervia decedute per Covid. Tra queste anche suor Emilia, già superiora a Ravenna all’istituto San Vincenzo

Sale a 10 il numero delle suore della carità di Santa Giovanna Antida Thouret di Cervia scomparse dopo essere state contagiate dal Covid 19. L’ultima, suor Tecla, è deceduta ieri 30 dicembre. La notizia è riportata sul sito on line del settimanale di informazione della Diocesi di Ravenna e Cervia, Risveglioduemila.it, dove le consorelle spiegano che “ora sono quasi tutte negative e anche la superiora suor Ida sta meglio”.

Nella casa di riposo di via Stazione a Cervia, vivevano 45 religiose. In seguito a complicazioni dovute al Covid 19 sono morte a dicembre: suor Giacinta Fabris (93 anni), suor Egidia Bertieri (91 anni), suor Miradio Piva (86 anni), suor Eugenia Pia Celati (80 anni), suor Emilia Pellizzaro (84 anni) per anni superiora a Ravenna all’istituto San Vincenzo, suor Damiana Veronesi (82 anni), suor Maria Gregoria Zanferrari (86 anni), suor Angela Bozzoli (82 anni), suor Elena Vial, 89 anni e ultima suor Tecla.