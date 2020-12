Buon anno nuovo ai nostri cari lettori e buona fortuna. Ne abbiamo davvero bisogno…

Oggi primo gennaio la nostra Redazione fa festa, come la grande maggioranza dei nostri lettori. Per le notizie vi diamo appuntamento a domani, due gennaio. Ne approfittiamo per dare il benvenuto al 2021 e farvi gli auguri di buon anno. Sono auguri speciali quest’anno. Abbiamo tutti bisogno che il 2021 sia davvero un anno nuovo, diverso, buono, lasciandoci alle spalle un 2020 da dimenticare (e semmai da ricordare per fare meglio e non incorrere negli stessi errori). Vi lasciamo con qualche vignetta di Altan, per sorridere insieme. LA REDAZIONE