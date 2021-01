Coronavirus a Ravenna: 228 casi con 1.512 tamponi, 16 ricoveri, 50 guariti, purtroppo altri 5 decessi, tutti uomini

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 2 GENNAIO

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 228 casi: si tratta di 95 maschi e 133 femmine; 131 asintomatici e 97 con sintomi; 212 in isolamento domiciliare e 16 ricoverati. Nel dettaglio: 164 da contact tracing; 48 per sintomi; 16 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.512: la media è di 15 tamponi positivi ogni 100. la Regione ha comunicato 5 decessi: sono tutti uomini, fra loro anche un uomo di 54 anni e poi di 71, 78 anni (2) e 92 anni. Sono state inoltre comunicate circa 50 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 13.349. Ecco la distribuzione dei casi odierni sul territorio:

92 casi a Ravenna

31 a Faenza

16 Cervia

16 Lugo

15 Castel Bolognese

9 Massa Lombarda

9 Russi

7 Bagnacavallo

5 Riolo Terme

4 Alfonsine

3 Brisighella

3 Fusignano

2 Bagnara

2 Conselice

2 Sant’Agata

2 Solarolo

1 Cotignola

9 fuori provincia

0 casi a Casola Valsenio

ANDAMENTO DELL’EPIDEMIA A RAVENNA: CONFRONTO DEI DATI DELLE ULTIME 4 SETTIMANE

Settimana 6 – 12 dicembre

12.766 TAMPONI

1.072 CASI POSITIVI (8,4% del totale dei tamponi)

67 MORTI

305 GUARITI

Settimana 13 – 19 dicembre

13.254 TAMPONI

1.060 CASI POSITIVI (8,0% del totale dei tamponi)

54 MORTI

686 GUARITI

Settimana 20 – 26 dicembre

13.804 TAMPONI

1.052 CASI POSITIVI (7,6% del totale dei tamponi)

53 MORTI

2.013 GUARITI

Settimana 27 dicembre 2020 – 2 gennaio 2021

11.575 TAMPONI

1.263 CASI POSITIVI (10,9% del totale dei tamponi)

68 MORTI

950 GUARITI

Come si evince da questi dati, nelle ultime 5 settimane l’andamento dei nuovi contagi continua ad essere alto e preoccupante, con una situazione sostanzialmente stazionaria che ha fatto registrare un leggero calo nella seconda metà di dicembre e un nuova leggera crescita a fine dicembre. In particolare nell’ultima settimana sono tornati a crescere i casi di positività (+ 211 sulla settimana precedente) e la percentuale dei tamponi positivi. Il numero dei decessi continua ad essere molto elevato, anche questo in crescita dopo due settimane di calo.

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 2 GENNAIO

In Emilia-Romagna si registrano 2.035 nuovi casi di positività con 5.281 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (eseguiti anche 7.724 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti sale al 38,5% (ieri i positivi erano stati 2.629 con 11.600 tamponi, con una percentuale di tamponi positivi del 23%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 176.170 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 58.506 (+ 1.725 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 55.628 (+ 1.715).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 229 in tutto il territorio regionale (- 2 rispetto a ieri), e sono così distribuiti: 13 a Piacenza (-1 rispetto a ), 14 a Parma (-2), 20 a Reggio Emilia (invariato), 49 a Modena (-2), 48 a Bologna (+3), 16 a Imola (+2), 27 a Ferrara (+1), 17 a Ravenna (-1), 5 a Forlì (invariato), 4 a Cesena (invariato) e 16 a Rimini (-2).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.649 (+ 6).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 109.818 (+ 272).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 38 nuovi decessi: 6 a Piacenza (due donne di 85 e 86 anni e quattro uomini di 63, 82, 87 e 88 anni), 5 in provincia di Reggio Emilia (una donna di 96 anni e quattro uomini – uno di 69, uno di 75, uno di 82 e uno di 93 anni), 8 nel modenese (cinque donne – una di 79, quattro di 83 e una di 90 anni – e tre uomini di 63, 93 e 95 anni); 6 in provincia di Bologna (due donne – una di 84 e una di 90 anni – e quattro uomini, uno di 74, uno di 83, uno di 85 e uno di 92 anni); 3 a Ferrara (due uomini – di 74 e 93 anni – e una donna, 72 anni); 5 in provincia di Ravenna (cinque uomini – uno di 54, uno di 71, due di 78 e uno di 92 anni); 3 a Forlì-Cesena (nel forlivese un uomo di 94 anni e nel cesenate una donna di 85 anni e un uomo di 88 anni nel cesenate) e 1 a Rimini (un uomo di 93 anni). Un decesso di una donna di 77 anni residente fuori regione. Nessun decesso a Parma e Imola. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.846.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: