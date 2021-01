Ravenna. Traffico di stupefacenti fermato dalla Polizia locale: due arresti e varie droghe sequestrate

Sono stati più di 100 gli operatori di polizia locale avvicendatisi nei turni di servizio del Capodanno. L’ultimo giorno del 2020 e il primo giorno del nuovo anno sono stati caratterizzati da intense attività di controllo. Verifiche non solo su strada, ma anche a strutture ricettive, bar, tabaccherie e ristoranti del centro e delle località San Bartolo, Porto Fuori, Lido di Savio e Classe.

I controlli hanno evidenziato una sostanziale e diffusa regolarità. Sanzionati un bar e una tabaccheria. Per quest’ultima è stata disposta la chiusura per 5 giorni. Elevate 4 sanzioni a carico di persone sorprese a circolare senza giustificato motivo. Nel corso della serata del 31 dicembre e poi per tutta la notte, la polizia locale ha inoltre eseguito perquisizioni sul territorio di Ravenna e provincia per reprimere un traffico di sostanze stupefacenti effettuato nella centralissima Piazza Baracca da giovanissimi pusher. Due le persone arrestate e sottoposto a sequestro quasi 1 kg di varie droghe, in larga parte Marijuana.