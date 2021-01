Allerta meteo gialla della Protezione Civile per criticità idraulica

Il dipartimento di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, la 4/2021, valida dalla mezzanotte di domani, lunedì 4 gennaio alla mezzanotte di martedì 5 gennaio. Già dalle prime ore di domani però, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, soprattutto sulla zona occidentale della regione. Da queste manifestazioni meteorologiche discende la nota della Protezione civile che, per il territorio del ravennate, identifica l’allerta di colore giallo per criticità idraulica (piene dei fiumi).

La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.