Altri 186 operatori sanitari vaccinati al CMP di Ravenna

Oggi, domenica 3 gennaio, all’interno dei locali del CMP di via Fiume Montone Abbandonato di Ravenna, si è svolta una seduta vaccinale aggiuntiva per gli operatori dell’ospedale di Ravenna: sono stati vaccinati 186 sanitari. Domani si riparte al Pala de Andrè con sedute vaccinali per l’intera settimana dalle 9 alle 19.