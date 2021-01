Sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione dell’ex Mercato Coperto di via Baracca, a Bagnacavallo.

A cura della ditta Safer di Lugo, le opere già eseguite hanno riguardato il rinnovo delle vetrate, il ripristino dei calcestruzzi e degli intonaci e la realizzazione di servizi igienici. In questa ultima fase saranno ripristinate le guaine del tetto e saranno realizzati gli accessi, la pavimentazione, i controsoffitti e la predisposizione degli impianti nei vani accessori.

I lavori, per un importo di circa 200mila euro, sono finanziati in parte con fondi regionali in base alla legge 41/94 e sono comprensivi d’impianto elettrico e d’illuminazione, che saranno realizzati dalla ditta Footlight di Russi.

“La rinnovata struttura, collocata in pieno centro storico e dallo spazio concepito come piazza coperta, oltre ad arricchire il patrimonio di Bagnacavallo potrà dare nuove e importanti opportunità di sviluppo alla vita commerciale e culturale della città – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Partecipazione Vilio Folicaldi –. Durante l’esecuzione dei lavori sono state svolte con buon successo le iniziative relative al progetto partecipato condotto dall’associazione Spazi Indecisi di Forlì. Associazioni e cittadini hanno mostrato il loro interesse all’iniziativa e stanno contribuendo a definire meglio le possibilità gestionali di questo importante spazio riconsegnato alla vita di Bagnacavallo”.

Foto 3 di 4







Per quanto riguarda le attività del laboratorio partecipato promosso dal Comune e cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, i tavoli di lavoro dedicati alla valorizzazione turistica e alla proposta di gestione si sono incontrati in modalità videoconferenza nel mese scorso e si riuniranno nelle prossime settimane per presentare i primi progetti di sperimentazione.

Per informazioni sul percorso partecipativo:

0545 280889

www.mercatocopertobagnacavallo.it ; mercatocopertobagnacavallo@gmail.com ; FB @mercatocopertobagnacavallo