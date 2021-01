Mercato settimanale in zona rossa a Lugo: ci sarà ma solo con prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici

Mercoledì 6 gennaio il mercato settimanale di Lugo si svolgerà con la sola vendita di prodotti alimentari, agricoli e florovivaistici. Nelle giornate festive valgono infatti le disposizioni relative alla cosiddetta “zona rossa”, in cui il DPCM in vigore prevede la chiusura dei mercati, salvo che per la vendita di questi prodotti. Il mercato del 6 gennaio si svolgerà quindi solo nelle aree di piazza Garibaldi e largo del Tricolore.

Dal Comune ricordano il rispetto delle norme anticovid in vigore, come il divieto di assembramento, il mantenimento della distanza interpersonale e l’obbligo di indossare correttamente la mascherina. Si richiede inoltre di trattenersi nell’area del mercato solo per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti.