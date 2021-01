Incendio nella notte in via Stelvio, zona stadio, a Ravenna, dove le fiamme hanno invaso parte di un appartamento della palazzina posta al civico 12. A dare l’allarme, gli stessi vicini di casa, svegliati dalle grida dei due anziani ultraottantenni residenti nell’appartamento andato a fuoco, che si sono svegliati tra fiamme e fumo.

Subito sul posto sono giunti i vigili del fuoco della caserma di Ravenna con autobotte e camion di supporto, insieme ai sanitari del 118 con tre ambulanze e auto con medico a bordo.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Ravenna semicosciente e in gravi condizioni, per le esalazioni tossiche respirate durante il rogo, mentre il marito ha subito danni meno gravi. Trasportati al nosocomio ravennate per controlli anche due vicini di casa, che comunque si trovavano al momento dell’intervento dei vigili in buone condizioni di salute.

In questo momento personale dei Vigili del Fuoco è sul posto per accertare le cause del rogo e capire da dove e per quale ragione si siano propagate le fiamme.