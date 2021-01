Misure anti-Covid. Le disposizioni in vigore dal 7 gennaio e nel prossimo weekend

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 per il periodo 7-15 gennaio. Il decreto è in vigore da domani 7 gennaio. Il decreto stabilisce per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio il divieto di spostarsi, su tutto il territorio nazionale, tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Sempre nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sarà possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Ricordiamo che oggi mercoledì 6 gennaio l’intero territorio nazionale è ancora in zona rossa e valgono le seguenti disposizioni:

Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità

Consentito, una sola volta al giorno fra le 5 e le 22, lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi

Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione

Consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale

Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti (consentiti l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)

Aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri

Giovedì 7 e venerdì 8 l’intero territorio nazionale è zona gialla, cosiddetta “rafforzata” perché sarà possibile spostarsi solo nell’ambito della propria regione. Queste le altre principali disposizioni in vigore il 7 e l’8:

Attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, consentite dalle 5 fino alle 18 (il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico)

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ma rimangono aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno

Aperti i negozi al dettaglio fino alle 21

Sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021, l’Italia sarà in zona arancione e con le seguenti disposizioni:

Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune

Consentiti gli spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30 chilometri senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia

Chiusi bar e ristoranti (consentiti l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)

Aperti i negozi fino alle 21.

Scuola. Le scuole materne, elementari e medie riaprono il 7 gennaio. La didattica a distanza per le istituzioni scolastiche di secondo grado riprende dal 7 gennaio. Il decreto legge prevede l’attività in presenza, sempre per le scuole superiori, nella misura del 50% degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.