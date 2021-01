Ravenna, gravissimo al Bufalini di Cesena l’avvocato Roberto Ravaioli ex consigliere comunale

È ricoverato al Bufalini di Cesena in condizioni disperate Roberto Ravaioli, avvocato, imprenditore, già consigliere comunale a Ravenna dal 2012 al 2016, prima nella Lega (subentrò nel marzo 2012 a Learco Tavoni) e poi nel Gruppo Pri (passò al Pri nel dicembre 2012, partito di cui è ancora militante). Secondo le informazioni in nostro possesso l’ex consigliere comunale avrebbe tentato il suicidio, sparandosi un colpo alla testa. Non si conoscono le ragioni del gesto. Le sue condizioni sono considerate gravissime. Ravaioli, 45 anni, ha una compagna e una figlia adolescente.