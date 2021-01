Coronavirus a Ravenna: 243 casi con 1.492 tamponi, 17 ricoveri, 75 guariti, e purtroppo altri 9 decessi, 4 uomini e 5 donne

INFORMATIVA SUI CASI DI COVID IN PROVINCIA DI RAVENNA DEL 7 GENNAIO

Nel territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 243 casi: si tratta di 105 maschi e 138 femmine; 127 asintomatici e 116 con sintomi; 226 in isolamento domiciliare e 17 ricoverati. Nel dettaglio: 144 da contact tracing; 82 per sintomi; 17 per test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.492, per una media di 16,2 tamponi ogni 100. la Regione ha comunicato 9 decessi: 4 uomini di 82, 86, 87 e 90 anni e 5 donne di 78, 80, 84, 91 e 99 anni. Complessivamente dall’inizio della pandemia in provincia di Ravenna sono decedute 547 persone per cause legate al Covid. Oggi sono state inoltre comunicate 75 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono 14.125. Ecco la distribuzione dei casi odierni sul territorio:

118 casi a Ravenna

28 casi a Faenza

17 Lugo

12 Cervia

11 Castel Bolognese

9 Alfonsine

8 Conselice

7 Bagnacavallo

7 Fusignano

7 Russi

4 Riolo Terme

3 Massa Lombarda

2 Cotignola

2 Sant’Agata

2 Solarolo

6 fuori provincia

0 casi a Bagnara, Brisighella, Casola

IL REPORT SETTIMANALE DI ASL ROMAGNA

ASL Romagna pubblica il bollettino settimanale per fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata. Ecco alcuni dati relativi alla settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 (si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo). Nella settimana di riferimento si sono verificate 3.998 positività su un totale di 35.712 tamponi, con una incidenza dunque dell’11,2 per cento, in aumento di 1,2 punti percentuali di rispetto al dato della settimana precedente (slide 4); incidenza che comunque resta al di sotto della media nazionale. Su questo specifico indicatore si registra, nell’ultima settimana, un aumento nei territori di Forlì, Ravenna e Cesena, mentre Rimini, pur mantenendo l’incidenza più alta, resta stabile (slide 5); quanto all’indicatore delle positività su popolazione residente (slide 7) si registra un incremento in tutti i territori.

La percentuale di asintomatici media romagnola è in leggero calo, con la sola Ravenna che si mantiene superiore al 50 per cento (slide 8). La performance dei tempi di refertazione dei tamponi (slide 6) entro le 48 ore è ulteriormente migliorata arrivando al 91 per cento: oltre 9 tamponi su 10 vengono eseguiti e referati entro 48 ore. Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle persone ricoverate, a fine della scorsa settimana la quota di 608 ricoveri (in lieve calo rispetto ai 621 della settimana precedente) mantiene l’azienda oltre il livello rosso del Piano ospedaliero Covid; in lieve aumento, sia in valore assoluto sia in percentuale al totale dei ricoverati, i pazienti nelle terapie intensive (più 3 rispetto alla settimana scorsa, slide 13); la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva resta comunque inferiore a quella media regionale.

“Nella settimana in esame gli indicatori sono purtroppo ulteriormente cresciuti – commenta il direttore sanitario dell’Ausl Romagna Mattia Altini – . Cerchiamo di contrastare questo fenomeno con tutte le ‘armi’ a nostra disposizione. L’ulteriore aumento della refertazione dei tamponi entro le 48 ore, è un esempio, anche importante, di questo. Ma non basta. Tutti noi, nei nostri comportamenti quotidiani, dobbiamo continuare ad osservare le buone pratiche mirate a limitare il contagio. Cosa che, temo, nel periodo che ha portato al Natale non sia avvenuta. Certo, ora c’è anche la vaccinazione, e faremo tutto quanto in nostro potere per effettuarla il più rapidamente possibile. Ma questo non può diventare un ‘liberi tutti’, o ancor peggio un alibi per non seguire le buone pratiche e abbassare il livello della prudenza. Il fatto di limitare il numero dei malati, delle vittime, e di continuare ad erogare tutti i servizi e le prestazioni mirate alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie non covid dipende, ancora, soprattutto, da questo. Solo insieme ce la possiamo fare”.

IL REPORT COMPLETO: REPORT 28 dicembre 3 gennaio

LA SITUAZIONE IN REGIONE ER OGGI 7 GENNAIO

In Emilia-Romagna si registrano 2.228 nuovi casi di positività con oltre 9.500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (eseguiti anche 7.900 tamponi rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti sale al 23,1% (ieri i positivi erano stati 1.576 con 16.500 tamponi, con una percentuale di tamponi positivi del 9,5%). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,1 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 184.889 casi di positività.

I CASI COVID ATTIVI – I casi attivi ad oggi sono 56.885 (- 1.184 rispetto a ieri).

LE PERSONE IN ISOLAMENTO DOMICILIARE – Ad oggi sono 53.944 (- 1.224).

LE PERSONE IN TERAPIA INTENSIVA – I pazienti in terapia intensiva sono 240 in tutto il territorio regionale (+ 4 rispetto a ieri), e sono così distribuiti: 16 a Piacenza (invariato rispetto a ), 16 a Parma (invariato), 18 a Reggio Emilia (invariato), 51 a Modena (+3 rispetto a ), 50 a Bologna (+6), 14 a Imola (-2 rispetto a ), 26 a Ferrara (-3), 19 a Ravenna (invariato), 5 a Forlì (-1), 4 a Cesena (+1) e 21 a Rimini (invariato).

LE PERSONE NEI REPARTI COVID – I pazienti ricoverati nei reparti Covid 2.701 (+ 36).

I GUARITI – Le persone complessivamente guarite dall’inizio della pandemia salgono a 119.874 (+ 3.348).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano 64 nuovi decessi: 11 a Bologna (7 donne di 67, 84, 85, 87, 88, 89 e 91 anni e 4 uomini di 74, 77, 82 e 94 anni), 10 a Modena (6 donne di 76, 82, 83, 85, 89 e 95 anni e 4 uomini di 74, 79, 82 e 89 anni), 9 a Ravenna (5 donne di 78, 80, 84, 91 e 99 anni e 4 uomini di 82, 86, 87 e 90 anni), 9 a Rimini (7 donne di cui due di 81 anni e le altre di 79, 85, 86, 90 e 95 anni e 2 uomini di 69 e 77 anni), 8 a Piacenza (7 donne di cui due di 86 anni e le rimanenti di 75, 81, 82, 84 e 97 anni e 1 uomo di 80 anni), 6 a Ferrara (4 donne di 71, 72, 89 e 101 anni e 2 uomini di 84 e 91 anni), 6 a Reggio Emilia (6 uomini di cui due di due di 74 anni e i restanti di 73, 79, 86 e 89 anni), 3 in provincia di Forlì-Cesena (2 donne di 78 e 95 anni e 1 uomo di 90 anni), 2 a Parma (1 donna di 76 anni e 1 uomo di 84 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in Emilia-Romagna sono stati 8.130.

I CASI PER PROVINCIA – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: