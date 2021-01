Cra di Cotignola: muore in ospedale a Lugo un altro ospite positivo al virus

Aumenta il triste conteggio delle persone residenti alla casa di riposo di Cotignola, colpite dal Coronavirus e decedute: come comunica il sindaco del paese, Luca Piovaccari, ieri è deceduto un altro ospite, che era ricoverato nell’area covid dell’ospedale di Lugo.

“Siamo vicini alla famiglia in questo doloroso momento – commenta il sindaco, che precisa -: le condizioni degli altri ospiti positivi presenti in struttura si mantengono sostanzialmente stabili, monitorate costantemente dai medici dell’USCA. Sono invece 2 gli ospiti positivi ricoverati presso l’ospedale di Lugo. Non ancora pervenuti tutti gli esiti dello screening su ospiti e operatori, eseguito lunedì 4 dicembre”.