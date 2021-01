Sedicenne cade dallo skateboard al parco del Fagiolo di Ravenna. Ricoverato al Bufalini

E’ stato ricoverato al Bufalini di Cesena, con codice tra media e massima gravità, un 16enne caduto dallo skateboard mentre si trovava al parco del Fagiolo a Ravenna, nel tardo pomeriggio di ieri, 6 gennaio. A dare l’allarme sono stati alcuni amici, con lui nell’area basket dell’area verde in zona Zalamella.

Immediato l’intervento del personale del 118, con ambulanza e automedicalizzata, che, dopo le prime cure sul posto, ha ritenuto necessario il ricovero del 16enne all’ospedale di Cesena, per accertarne le condizioni in seguito ad un possibile trauma alla testa.

Sul posto è giunta anche la Polizia Locale, per stabilire la dinamica dei fatti.