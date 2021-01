Tutti negativi gli anziani della CRA Camerini di Castel Bolognese. Restano in isolamento due operatori

Buone notizie dalla Casa di Riposo Camerini di Castel Bolognese: nella giornata di ieri, mercoledì 6 gennaio, sono arrivati gli esiti di tutti i tamponi eseguiti nella mattinata di martedì su ospiti ed operatori e sono risultati tutti negativi.

Il sindaco del paese, Luca della Godenza, ricorda dunque che “rimangono positivi i due operatori (in isolamento) e la paziente che è stata trasferita nella CRA Covid di Rimini. Le scrupolose precauzioni adottate da ASP sono risultate fondamentali per evitare il diffondersi del contagio all’interno della struttura. A tutte le operatrici ed operatori il nostro ringraziamento per il lavoro svolto!”.

In paese si contavano però a ieri 11 nuovi contagi, tutti in isolamento domiciliare e derivanti principalmente da contatti familiari: “Questa è una notizia un po’ meno buona – ha rimarcato il sindaco -: a tutte le persone contagiate auguriamo una pronta guarigione”.