A Faenza 18 morti per Covid in una settimana. L’esortazione del sindaco: “Dobbiamo abbassare i contagi, non rassegnamoci”

È duro il bilancio settimanale che riporta il sindaco di Faenza Massimo Isola, nel suo report sul covid: sono 18 le persone residenti in città che nel corso della passata settimana non ce l’hanno fatta e hanno perso la lotta con la malattia. 18 decessi che “lasciano vuoti che fanno rumore”, per dirla con le parole di Isola.

“Sono vicino alle famiglie che hanno perso i loro cari – ha commentato il sindaco -, alle famiglie che in questi giorni stanno soffrendo per le perdite e per il dolore.⁣ Di fronte a questo, snocciolare numeri e statistiche per tentare una lettura della pandemia è insufficiente e inadeguato. Il dolore e i sentimenti non si quantificano”.

Qualcosa che però si può e si deve fare per il sindaco è continuare ad adottare tutti i comportamenti necessari per abbassare la curva dei contagi, che anche per Faenza, come per il resto della provincia, segue un trend in ascesa: “Diventa facile – esorta Isola – abbandonarsi all’idea che i sacrifici imposti dalle restrizioni sociali si stiano rivelando inutili e iniziare a sentire i sintomi della rassegnazione, dell’insofferenza e della rabbia. Dobbiamo reagire a questa tentazione, non cediamo. Serve una strategia condivisa che veda protagonista tutta la comunità. L’inizio delle vaccinazioni ci dà finalmente la prospettiva dell’unica soluzione davvero definitiva, l’immunità”.

Proprio sul fronte delle vaccinazioni, il sindaco annuncia poi “idee e proposte” non meglio esplicitate, per ora in fase di elaborazione, per spingere ancor più forte sul pedale dell’acceleratore.