Emilia-Romagna: il 7 gennaio vaccinate 9.000 persone. Finora 42.454 persone vaccinate con 1^ dose, di cui 27 mila donne

Nella giornata di , alle ore 19, in Emilia-Romagna erano state vaccinate contro il Coronavirus quasi 9.000 persone. Vaccini effettuati a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori e a operatrici e operatori delle CRA, oltre ai degenti delle residenze per anziani. Salgono a 42.454 le persone vaccinate in Emilia-Romagna: 27.675 donne e 14.779 uomini. Al momento il vaccino è stato inoculato a oltre 28 mila sanitari, oltre 11 mila persone addette alle Rsa e quasi 3 mila anziani delle Rsa. Al momento, è stato somministrato il 69% delle dosi consegnate. Ricordiamo che in questa fase vengono vaccinati in via prioritaria i sanitari e poi gli addetti e gli ospiti delle strutture per anziani. L’aggiornamento in tempo reale sul numero di vaccini fatti sul sito della Regione: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Mattino Cinque sulla campagna vaccinale ha detto: «L’Italia si sta comportando bene sulla prima fase dei vaccini e da marzo sarà la vera sfida». Secondo Bonaccini è necessario «coinvolgere i medici di base per ampliare la platea vaccinale». «Si è detto che a fine anno si avrà l’immunità di gregge, ma io penso che si possa avere parecchi mesi prima e noi come Emilia-Romagna vogliamo essere pronti a raddoppiare o triplicare il numero di dosi somministrate. Ho detto ai direttori delle Asl di tenerci pronti anche per aperture notturne, se serve» ha concluso il Presidente.