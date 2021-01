Picchia violentemente la fidanzata: in arresto un uomo a Faenza per lesioni personali aggravate

La Polizia di Stato ha arrestato un faentino, senza fissa dimora, per il reato di lesioni personali aggravate. Nella mattina di mercoledì 6 gennaio gli agenti della Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Faenza hanno arrestato l’uomo che, al culmine di una accesa lite con la fidanzata, si è reso responsabile, nei confronti della ragazza, del reato di lesioni personali gravi giudicate guaribili con prognosi superiore ai 40 giorni.

La donna, in seguito al litigio e alle botte subite, si è rifugiata all’interno dell’appartamento di un vicino di casa, da dove è riuscita a chiedere aiuto alla Polizia. Gli agenti del Commissariato di Faenza, sulla scorta di quanto appreso dalla vittima, hanno condotto l’uomo – rintracciato all’interno dell’appartamento della vittima – negli uffici di via San Silvestro.

Una volta compiuti tutti gli accertamenti del caso, anche a seguito del referto medico rilasciato dal personale medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Faenza, i poliziotti hanno dichiarato l’uomo in arresto per il reato di lesioni personali aggravate. Al termine delle formalità di legge è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ravenna in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Ieri mattina il Giudice Unico di Primo Grado, dopo aver convalidato l’arresto, ha concesso all’imputato i termini a difesa fissando la celebrazione dell’udienza al 3 febbraio 2021 disponendo però la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna.