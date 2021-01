Bonaccini e gli assessori della giunta in visita ai punti vaccinali del territorio: Corsini a Ravenna domenica 10

Due giorni di incontri per fare il punto e portare anche il ringraziamento e la vicinanza della Regione Emilia-Romagna a chi è coinvolto in quella che potrebbe essere la battaglia decisiva contro il Covid-19.

Il presidente Stefano Bonaccini e gli assessori della Giunta regionale saranno infatti in visita tra sabato 9 e domenica 10 gennaio ai centri vaccinali del territorio, da Piacenza a Rimini, dove il personale è impegnato nella campagna di vaccinazione contro il Coronavirus, che in Emilia-Romagna vede – poco dopo le 17 di ieri, venerdì 8 gennaio – già somministrate quasi 50mila dosi.

“Se la nostra sanità ci sta permettendo di fronteggiare una pandemia epocale, lo dobbiamo anche e soprattutto alle persone che ogni giorno lavorano nei nostri ospedali, nelle nostre strutture sanitarie e in quelle socioassistenziali- affermano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini-: queste donne e questi uomini, che da ormai un anno sono in prima linea per combattere il virus, hanno scelto di farsi carico di ulteriori turni di lavoro, con un impegno che si protrae fino a tarda serata, tutti i giorni, festivi compresi, per vaccinare i loro colleghi e i degenti delle Cra, con la competenza e la professionalità che sempre li contraddistingue”.

“Insieme alle Aziende sanitarie, abbiamo allestito una campagna di vaccinazione che si sta dimostrando efficace, in grado di somministrare tutte le dosi disponibili nei tempi prestabiliti: il vaccino è un traguardo che abbiamo visto per i lunghi mesi del lockdown come la luce in fondo al tunnel, e oggi – chiudono – abbiamo la certezza concreta di aver intrapreso la strada che, se contestualmente continueremo a rispettare tutte le misure di sicurezza, ci riporterà alla normalità”.

Si può seguire online e in tempo reale l’andamento della campagna vaccinale, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: sul nuovo portale della Regione dedicato all’argomento (https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid) viene infatti aggiornato il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate.

Il programma delle visite della Giunta

Il presidente Stefano Bonaccini sarà in visita domenica pomeriggio alle 16 al punto vaccinale all’Ospedale di Baggiovara, a Modena.

Per la vicepresidente con delega al Welfare, Elly Schlein, l’appuntamento è sabato mattina alle 9.30 al punto vaccini della Fiera di Bologna.

L’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, incontrerà il personale impegnato nelle operazioni di vaccinazione all’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna sempre sabato mattina, alle 11.

Al punto vaccinale dell’ospedale di Piacenza si recherà, sabato pomeriggio alle 16, il sottosegretario Davide Baruffi, accompagnato anche dalla sindaca Patrizia Barbieri.

A rappresentare la Regione a Parma sarà l’assessore Barbara Lori, che alle 11 di sabato visiterà il poliambulatorio dell’Ospedale Maggiore.

L’assessore Alessio Mammi si recherà in visita sabato alle ore 9 al punto vaccinale della fiera di Reggio Emilia.

Appuntamento al centro vaccinale della Fiera di Bologna sabato pomeriggio alle 15 per l’assessore Irene Priolo.

Al punto vaccini dell’autodromo di Imola è in programma la visita dell’assessore Mauro Felicori domenica mattina alle 10.

In provincia di Ferrara sarà l’assessore Paolo Calvano ad incontrare il personale impegnato nella campagna di vaccinazione: sabato 9 gennaio alle 14.30 sarà al punto vaccini dell’ospedale del Delta (a Lagosanto), mentre per le 16.30 l’appuntamento è al centro vaccinale dell’ospedale di Cona.

A Ravenna, l’assessore Andrea Corsini sarà in visita al punto vaccinale del Pala De Andrè domenica alle 10.30, mentre per le 12 Corsini porterà il saluto della Regione agli operatori del centro vaccinale della Fiera di Rimini.

L’assessore Paola Salomoni sabato alle 10.30 incontrerà il personale del punto vaccinale di Cesena Fiera.