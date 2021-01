Carabinieri di Cervia-Milano Marittima arrestano 39enne evasore

Nella tarda serata di giovedì 7 gennaio, i Carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato un 39enne pregiudicato albanese per evasione. L’uomo, che in un’abitazione di Cervia si trova in regime degli arresti domiciliari, nonostante autorizzato dal giudice ad assentarsi dal luogo di detenzione dalle 16:30 alle 23:30 per svolgere il suo lavoro in un ristorante di Cesenatico, di fatto aveva deciso di andarsene in giro in sella al proprio scooter. Gli agenti, che lo avevano notato a Ravenna dopo l’espletamento delle dovute verifiche, hanno atteso l’uomo e, conseguentemente, arrestato poco prima che facesse rientro nella sua abitazione di Cervia. La mattina seguente, il giudice del Tribunale di Ravenna, Andrea Ghibelli, ha convalidato l’arresto dell’uomo, disponendone nuovamente gli arresti domiciliari e fissando il processo per il 12 febbraio 2021.