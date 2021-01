Lo ha annunciato ieri sera lo stesso sindaco Massimo Isola: Faenza si candida ad ospitare nei locali della Fiera un nuovo punto per le vaccinazioni anticovid in provincia di Ravenna, da affiancare a quello di Ravenna al Pala de Andrè.

“In questi ultimi giorni – spiega Isola – il numero delle somministrazioni del vaccino anticovid è aumentato ma non credo sia abbastanza, anche noi amministratori dobbiamo impegnarci per fare di più, mettendo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione. Assieme alla Dottoressa Cilla, direttrice del Distretto Ausl di Faenza e altri rappresentanti e tecnici del mondo sanitario ho fatto un sopralluogo al centro Fieristico per confermare la disponibilità del Comune di Faenza ad ospitare in questi spazi un punto di vaccinazione covid”.⁣⁣⁣

“La decisione sulla dislocazione dei punti di vaccinazione compete alle autorità sanitarie – precisa il sindaco – ma Faenza è pronta a fare la sua parte fino in fondo: il centro fieristico di via Risorgimento si è rivelato essere adeguato dal punto di vista logistico-organizzativo.⁣⁣⁣ Riusciremmo ad avviare le prime somministrazioni in pochissimi giorni.⁣⁣⁣ Mi auguro per il bene dei faentini e dei residenti nella Romagna faentina che ci venga data questa possibilità per contribuire a vaccinare la più ampia fetta di popolazione nel più breve tempo possibile”.