Ravenna. Lunedì 11 gennaio iniziano i lavori stradali nell’intersezione tra il Dismano e via Nuova

Nella giornata di lunedì 11 gennaio 2021, avranno avvio, nel territorio del Comune di Ravenna, i lavori di “Razionalizzazione dell’intersezione fra la S.P. 118 Dismano e la S.C. cia Nuova mediante la realizzazione di nuovo manufatto scatolare sullo Scolo Consorziale Torricchia”.

Con questo intervento, dell’importo complessivo di euro 180.000,00 finanziato in parti uguali dalla Provincia di Ravenna, dal Comune di Ravenna e dal Consorzio di Bonifica della Romagna, si vuole procedere all’adeguamento idraulico del ponte sullo scolo Consorziale Torricchia posto a servizio della SP 118 Dismano in località San Zaccaria mediante la completa sostituzione dello stesso con uno nuovo manufatto scatolare e contestualmente all’innalzamento delle condizioni di sicurezza dell’attuale innesto della SC via Nuova sulla SP 118 Dismano mediante la razionalizzazione dell’intersezione a raso esistente.

I lavori del presente intervento, della durata temporale prevista di quattro mesi, saranno prevalentemente svolti in presenza di traffico e l’impresa appaltatrice Biguzzi srl di Forli, avrà cura di porre in atto tutte le misure necessarie a garantire la percezione del cantiere, la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi indotti dai lavori all’utenza stradale, la quale è invitata, sin da ora, ad adottare una guida consapevole e prudente.