Solarolo. Inaugurata la stanza degli abbracci, Sindaco Briccolani: “Aiuto Asp Romagna faentina fondamentale”

Il Sindaco di Solarolo, Stefano Briccolani, è intervenuto su Facebook per informare i cittadini che l’8 gennaio, dopo il via libera dell’ASL è stata inaugurata, con due visite, la cosiddetta stanza degli abbracci. “Ringrazio l’ASP della Romagna faentina per questo ulteriore sforzo fatto per cercare di alleviare la sofferenza di ospiti e parenti, costretti da questa pandemia a non poter avere quei contatti umani che sono fondamentali, specie nella terza età.

Mi auguro, che questa soluzione possa offrire qualche possibilità di vivere in modo meno doloroso la situazione, e possa offrire maggiore serenità agli ospiti della struttura e ai loro cari” ha dichiarato Briccolani tramite post dalla sua pagina ufficiale.