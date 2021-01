Torna in struttura l’ultimo ospite della Cra di Cotignola positivo al virus e ricoverato a Lugo

È rientrato ieri nella sua residenza alla Casa protetta di Cotignola, l’ultimo degli ospiti contagiati dal Coronavirus, che aveva necessitato di cure specialistiche presso l’ospedale di Lugo. Ne dà notizia il sindaco di Cotignola, Luca Piovaccari: “Le sue condizioni, così come quelle degli altri positivi presenti in struttura, si mantengono sostanzialmente stazionarie”.

Il giorno precedente le notizie non erano state altrettanto buone: l’altro ospite della Cra ricoverato all’Umberto I era infatti deceduto, nonostante gli sforzi profusi dal personale sanitario. In struttura invece, la situazione era e resta stabile: lo screening eseguito lunedì 4 dicembre non aveva fatto emergere nuove positività, né tra gli ospiti, né tra gli operatori, mentre era stata confermata la completa guarigione di altri 3 ospiti, portando a quota 24 il numero di persone colpite dal virus e negativizzatesi. Il prossimo screening periodico è previsto per lunedì 11.