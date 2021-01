Come segnalato sulla pagina Ravenna SOS Sicurezza, tra le ore 18. 30 circa e le ore 19.30 circa di ieri i ladri hanno colpito a casa di un’utente e anche altre case (zona Istituto Agrario, in via Gregoriana, nel quartiere case INA).

“Fortunatamente – viene segnalato sulla pagina – non hanno rubato nulla, però hanno messo a soqquadro tutta la casa, e addirittura per non andare via a mani vuote hanno preso una bottiglia di vino. Le Forze dell’Ordine hanno detto che solo ieri ci sono stati altri furti in varie zone di Ravenna con metodi simili. È intervenuta la Polizia di Stato”.

