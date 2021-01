Anche a Ravenna alcuni ristoratori apriranno il 15 gennaio, Mambelli (Confcommercio): “Non avalliamo questa scelta”

Si sta diffondendo sui social e sul web la notizia che molti ristoratori e gestori di locali, dopo mesi di continue restrizioni e chiusure imposte dai DPCM governativi, sarebbero intenzionati a riaprire il 15 gennaio, sfidando i divieti attualmente in essere e quelli che verranno discussi prossimamente (che molto probabilmente comporteranno ancora, dal 16 gennaio, la chiusura dei locali pubblici). I protestatari hanno annunciato che il 15 gennaio terranno aperte le proprie attività. La protesta parte dal gruppo Facebook #IoaproParma, che nelle ultime ore sta raccogliendo molte adesioni da parte di imprenditori parmesi e non solo: sarebbero intenzionati a seguire l’onda della protesta anche ristoratori e gestori di tutta la Regione e della provincia di Ravenna.

“Ognuno è libero di fare come crede, come associazione tuttavia non possiamo sostenere questo genere di proteste – afferma il presidente di Confcommercio Ravenna, Mauro Mambelli, sentito telefonicamente -. Ci è giunta notizia di questa iniziativa, che si sta diffondendo largamente e prevalentemente in Emilia, anche se sappiamo per certo che vi aderiranno anche alcuni imprenditori della nostra provincia. Come associazione non possiamo avallare questo modo di fare: il nostro lavoro consiste nel contrastare all’origine i problemi, lavorando insieme al Governo e non contro i divieti normativi in vigore. Sappiamo bene quanto sia duro e complicato per molti imprenditori il periodo che stiamo vivendo, siamo ristoratori anche noi, ma non ci sembra questa la direzione giusta da prendere, violando la legge”.