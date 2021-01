Lavori di installazione di nuove barriere stradali lungo la Sp 610r Selice a Ponte degli Asini sullo Scolo Zaniolo

Nella giornata di mercoledì 13 gennaio 2021, avranno avvio i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza stradale sul Ponte degli Asini sullo Scolo Consorziale Zaniolo posto al servizio della SP 610R Selice in prossimità del confine con il territorio del Comune di Massa Lombarda e quello del Comune di Conselice.

Con tali lavori la Provincia di Ravenna porta a compimento l’intervento “Opere complementari di installazione di barriere di sicurezza guard-rail lungo la SP 610R Selice” dell’importo complessivo di euro 206.162,64, interamente finanziato con contributo della Regione Emilia Romagna, nell’ ambito del quale, negli scorsi mesi, sono stati installate lungo la SP 610R, nel tratto compreso tra la SC Via Merlo e la SP 253R San Vitale, circa 1500 metri di nuove barriere di sicurezza stradale bordo laterale.

I lavori presso il Ponte degli Asini saranno svolti in soggiacenza di traffico e verrà garantita per tutta la durata dei lavori la circolazione del traffico lungo le strade provinciali e comunali interessate.

Nello specifico verranno messe in atto, da parte dell’ Impresa appaltatrice EMMEA TRADE & SERVICE S.r.l., con sede legale in Forlimpopoli (FC), tutti gli apprestamenti e le misure necessarie per garantire la conoscenza del cantiere, la sicurezza della circolazione e la riduzione dei disagi indotti dai lavori all’utenza stradale.

L’utenza stradale è pertanto è invitata, sin da ora, ad adottare una guida consapevole e prudente, considerato anche che saranno possibili eventuali rallentamenti della circolazione.