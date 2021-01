Niente Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna. Il Covid rovina la festa, sarebbe stata la 31^ edizione

Il Carnevale dei Ragazzi Città di Ravenna quest’anno non si farà. È quanto deciso dal Comitato organizzatore, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid. La notizia è riportata dal risveglioduemila.it, il sito del settimanale diocesano di Ravenna-Cervia.

Le sfilate della 31^ edizione si sarebbero dovute tenere il 7 e il 14 febbraio a Ravenna e a Marina di Ravenna, con carri dedicati al tema “Dante in maschera” per celebrare il settimo centenario della morte del Sommo Poeta.

“Prima di rinunciare alla tradizionale sfilata dei carri allegorici abbiamo valutato diverse ipotesi – spiega Pino Farinelli responsabile del Comitato, dopo la morte di Giorgio Re –. All’inizio abbiamo pensato di posticiparlo ad aprile, ma visto l’andamento dei contagi e l’alto rischio che a primavera l’emergenza Covid sia ancora in atto, abbiamo preferito rimandare al prossimo anno”.

Il comitato aveva valutato anche l’idea di realizzare delle postazioni fisse, in luoghi danteschi, dove le parrocchie con i bambini avrebbero realizzato dei “quadri” ispirati ciascuno ad un diverso canto della divina commedia e il pubblico “itinerante” si sarebbe spostato da un posto all’altro per osservarle. Anche questa ipotesi però alla fine è stata scartata poichè non garantiva di evitare assembramenti” prosegue Farinelli. Abbiamo preferito non rischiare, considerando anche il fatto che per i bimbi sarebbe stato meno divertente”.

Un anno sabbatico, quindi, senza carri festosi, nè maschere colorate lungo le vie di Ravenna e Marina. Il Covid, com’era prevedibile, ha cancellato anche il carnevale, per quest’anno. “Proprio nel primo anno dopo la scomparsa di Giorgio Re – ricorda Farinelli -. Avremmo voluto ricordare Giorgio in una maniera particolare e ovviamente ci dispiace molto anche per questo motivo.

L’appuntamento è quindi rimandato al 2022. “Il prossimo anno saremo più carichi di prima” assicurano dal Comitato del Carnevale.