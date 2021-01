Incidente a Faenza: ciclista investito in rotonda

Poco prima delle 11 di questa mattina, a Faenza, alla rotonda di via Oberdan nei pressi del benzinaio, un ciclista è stato investito da una Ypsilon che stava percorrendo la rotonda: l’uomo, di mezz’età, è rimasto ferito nell’impatto, ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza ed elimedica. E’ stato tuttavia portato all’ospedale su gomma, e non tramite elicottero: al momento non si conosce l’esatta entità delle sue ferite ma pare non gravissimo. Sul posto anche la Municipale per i rilievi del caso e per gestire la circolazione.

