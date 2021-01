Ravenna. Polizia arresta due spacciatori sequestrando 5400 grammi di marijuana

Nella mattina del 12 gennaio, investigatori della Sezione Antidroga, all’esito di una perquisizione domiciliare nel corso della quale gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 5,400 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in confezioni sottovuoto, hanno arrestato due cittadini albanesi, con precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.

La Polizia ha arrestato H.A. 51enne e D.A. 47enne, entrambi albanesi residenti nel forese ravennate in regola con le norme di soggiorno (sul nostro territorio) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno anche sequestrato una macchina per il confezionamento sottovuoto con relativi sacchetti ed altro materiale comprovante l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti dei due cittadini albanesi. H.A. e D.A. al termine delle formalità di legge sono stati associati alla Casa Circondariale di Ravenna.