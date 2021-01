Anas prosegue lavori di pavimentazione lungo la E45 presso Ravenna. Disagi al traffico

Da lunedì 18 gennaio e fino a venerdì 29 gennaio sono previste limitazioni al traffico lungo la strada statale 3bis “Tiberina” (la E45) nel territorio comunale di Ravenna.

Proseguono infatti gli interventi di manutenzione che rientrano nel piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione. Per tali lavori sarà chiuso il tratto dal km 247,500 al km 249,900 in direzione Ravenna e contestualmente sarà chiusa una delle due rampe di ingresso di Ravenna, al km 250,565. I mezzi provenienti da Roma, troveranno in loco apposita segnaletica con le indicazioni del percorso alternativo.

Infine, sempre dal 18 gennaio, lungo lo stesso tratto dal km 247,500 al km 249,900 in direzione Roma sarà istituito il divieto di sorpasso ed il limite di velocità massimo pari a 40 km/h.