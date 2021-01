Decreti Rilancio e Ristori. A Ravenna oltre 78 milioni di euro, erogati a 28.500 bonifici

È di oltre 78 milioni il totale dei contributi erogati dal Governo nazionale alle imprese ravennati che hanno subito danni a causa della pandemia da Covid-19. I dati ufficiali sono stati comunicati provincia per provincia dall’Agenzia delle Entrate. Nel territorio della provincia di Ravenna lo Stato ha erogato 22.523 bonifici nell’ambito degli interventi normati del decreto “Rilancio” e 6.080 bonifici per il decreto “Ristori”. In totale oltre 28.500 bonifici.

Nello specifico, attraverso gli aiuti previsti dal decreto “Rilancio” il governo ha destinato alle azienda delle provincia di Ravenna 54,51 milioni di euro mentre in base al decreto “Ristori” il governo Conte ha erogato 23,73 milioni di euro. Complessivamente sono stati erogati dunque 78,24 milioni.