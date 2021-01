Ravennanotizie con Faenza, Lugo e Cervia + 58,3% nel 2020: si rafforza come punto di riferimento dell’informazione locale

Il picco è stato raggiunto nei mesi del lockdown – marzo, aprile e anche maggio 2020 – ma è continuato per tutto l’anno appena trascorso il trend estremamente positivo della nostra testata, che ha fatto registrare complessivamente risultati eccezionali di crescita rispetto all’anno precedente.

Gli utenti di Ravennanotizie (compresi dunque Faenza, Lugo e Cervia) sono stati 6.337.239 nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2020. Nel 2019 gli utenti erano stati complessivamente 3.723.313. La crescita è stata di oltre 2,6 milioni di utenti, pari al 70.2%.

Le sessioni di visita a Ravennanotizie nei dodici mesi del 2020 sono state 20.204.460 contro i 12.715.872 dell’anno precedente. La crescita è stata di quasi 7,5 milioni di sessioni e del 58,9%.

Infine se prendiamo in considerazione il dato più interessante e cioè il volume delle visualizzazioni di Ravennanotizie nel periodo gennaio – dicembre 2020 vediamo che esso è stato pari a 39.429.184 unità con una crescita di circa 14,5 milioni di visualizzazioni sul 2019 (quando furono 24.902.349) e un aumento del 58,3% (tutti i dati sono di fonte Google Analytics).

Per quanto riguarda i nostri amici su Facebook siamo passati dai 50.000 del 2019 ai 54.500 circa di oggi, considerando le pagine delle 4 diverse testate.

L’eccezionalità di questa lunga stagione caratterizzata dal Covid – che purtroppo non sembra finire mai – ha spinto tanti cittadini a informarsi attraverso il nostro giornale, che si è rafforzato come testata giornalistica di riferimento per molti Ravennati e abitanti della provincia. Durante tutto il 2020 abbiamo cercato di fornire loro tante notizie di servizio, utili ad affrontare la nuova situazione che si è venuta a creare. Abbiamo proposto approfondimenti. Abbiamo dato voce alle Istituzioni, alle Associazioni, alle Organizzazioni economiche e sindacali, alla politica, alla cultura, ai cittadini, a tanti segmenti della città. Abbiamo raccontato storie. Abbiamo dato anche curiosità e informazioni più leggere. Abbiamo cercato di essere sempre seri, equilibrati, indipendenti e aperti a tutte le voci più significative del territorio.

Ci siamo impegnati al massimo. E nell’impegno abbiamo commesso anche qualche errore. Da cui si impara sempre, per fare meglio, così come faremo tesoro di critiche e suggerimenti. I lettori nel 2020 ci hanno ripagato. Li ringraziamo per questa vicinanza. Ora il nostro compito e la nostra responsabilità sono di continuare su questa strada per tenerci stretta la fiducia che in questi mesi ci è stata accordata. E per ricambiarla con un prodotto d’informazione sempre più valido.

LA REDAZIONE