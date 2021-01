Rubano pesce surgelato e se lo infilano nelle tasche: taccheggiatori in arresto a Ravenna

La Polizia di Ravenna ha arrestato F.P. 60enne piemontese e G.A. 57enne tunisino, per il reato di furto aggravato in concorso.

Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti sono infatti intervenuti presso il supermercato Penny Market, di via Faentina, dove la responsabile del punto vendita aveva segnalato la presenza di due clienti che erano stati visti prelevare dagli scaffali della merce che poi nascondevano all’interno degli abiti.

La tempestiva segnalazione al 112 da parte del personale del negozio ha permesso ai poliziotti di fermare i due nel momento in cui queste varcavano l’uscita del supermercato. I due uomini sono stati trovati in possesso di alcuni blister di batterie e confezioni di pesce surgelato, per un valore complessivo di circa 40 euro, occultate nelle tasche interne dei giubbotti che sono state restituite ai responsabili del negozio.

Il 60enne piemontese F.P. e il 57enne tunisino G.A., entrambi risultati gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio, sono stati condotti in Questura e dichiarati in stato d’arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Nei confronti dei due indagati è stata applicata la misura pre-cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.