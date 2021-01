Incidente in discarica a Cervia, sindaco Medri: “Inammissibile morire sul lavoro, venga fatta luce sulla vicenda”

“A nome personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Cervia esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Christian Vernocchi, avvenuta in un incidente sul lavoro nella stazione di Hera a Cervia” dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri, dopo la notizia dell’incidente di ieri alla discarica Hera di Cervia, che ha causato la morte di un operaio di 26 anni.

“Ogni volta che avviene un simile evento siamo tutti sconfitti – aggiunge Medri -, perché in una società civile e avanzata non è ammissibile morire nell’adempimento del proprio dovere. È un giorno di dolore che ci deve fare riflettere su come evitare questi incidenti, eliminando le cause che portano agli infortuni e alle morti. La sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere la priorità civile e sociale ed è un dovere morale di ognuno di noi tenere sempre alta l’attenzione su questo tema.

“Confido che venga fatta luce il prima possibile sulla dinamica dei fatti e su quanto accaduto. La città di Cervia è vicina al dolore della famiglia”conclude il sindaco di Cervia.