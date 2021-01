Carcere per i 3 stranieri di Alfonsine responsabili di furti ai danni di supermercati a Rovigo

Nella giornata di ieri 15 gennaio, i carabinieri di Ravenna hanno eseguito un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei tre stranieri che il 1° gennaio si erano resi responsabili del furto aggravato ai danni del supermercato Famila e del tentativo presso una Coop, a Rovigo, impossessandosi di oltre 3.000 euro in banconote e monete, dopo aver scassinato porte di servizio e cassette di sicurezza. Nella circostanza, i tre malviventi furono arrestati dagli stessi militari nella flagranza dei reati appena commessi e trovati in possesso di oltre 5.000 euro in banconote e monete, attrezzi da scasso e materiale vario atto al travisamento, il tutto sequestrato quale provento di delitto.

All’esito della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria ravennate, il competente GIP del Tribunale di Rovigo ha emesso un’Ordinanza applicativa della custodia cautelare confermando il carcere per i 3 arrestati. Il provvedimento restrittivo è stato notificato agli interessati nel pomeriggio di ieri. Si tratta di due cittadini kosovari e un serbo-montenegrino, dimoranti ad Alfonsine di età compresa tra 25 e 33, tutti ritenuti responsabili a vario titolo e in concorso tra loro di furto pluriaggravato.

In corso ulteriori accertamenti al fine di verificare il coinvolgimento dei tre stranieri nei numerosi furti perpetrati recentemente ai danni di supermercati Conad e Coop anche nella provincia di Ravenna.