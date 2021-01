Federazione Italiana Nuoto conferma corso per assistente bagnanti

L’ultimo DPCM, datato 14 gennaio 2021, consente lo svolgimento dei corsi per assistenti bagnanti. Pertanto la Federazione Italiana Nuoto ne conferma l’organizzazione. Il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti abilita al servizio di sorveglianza balneare, in conformità delle disposizioni in vigore, presso stabilimenti balneari e piscine di ogni tipo. Il corso avrà inizio martedì 2 febbraio 2021 presso gli impianti della piscina comunale di Ravenna, da credito formativo nella scuola e punteggio per i concorsi militari.

Il Brevetto ha validità in Italia, in Europa e nei 113 paesi al mondo aderenti alla I.L.S (International Life Saving ), abilita all’uso del defibrillatore (DAE) ed agli adempimenti di legge 388/03 in materia di sicurezza sanitaria sul lavoro. Per informazioni ed iscrizione rivolgersi a PAOLO VANDINI, coordinatore FIN Salvamento per la provincia di Ravenna, Tel. 0544 401472 – 331 3636097 – mail: paolovandini@yahoo.it