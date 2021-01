Intorno all’ora di pranzo oggi, sabato 16 gennaio, in un condominio popolare di Lugo, in Via Cento, si è sviluppato un incendio in uno degli appartamenti per cause ancora al vaglio degli inquirenti: dalle prime informazioni, pare che abbia preso fuoco un divano. Purtroppo la donna che abitava nell’appartamento, di circa 70 anni, non ce l’ha fatta: è stata ritrovata priva di vita, sembra per intossicazione da fumo. Sul posto, per far luce sulla vicenda, i Carabinieri di Lugo.

