Prende a martellate la donna che non le ha concesso un prestito: 72enne in arresto a Ravenna

La Polizia di Ravenna ha arrestato S.G., 72enne ravennate per il reato di lesioni personali aggravate.

Ieri mattina gli agenti sono intervenuti al Pronto Soccorso dove si era presentata una donna con ferite al capo provocatele da un martello ad opera di un’altra donna. Le immediate indagini avviate dalla Squadra Mobile hanno permesso di identificare l’aggressore per la 72enne S.G., che è stata rintracciata presso la propria abitazione di Ravenna.

La donna, in stato confusionale, messa davanti alle proprie responsabilità, ha consegnato ai poliziotti il martello con cui aveva colpito la vittima. La donna è stata dichiarata in arresto e nei suoi confronti è stata applicata la misura pre cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida d’arresto.

I motivi dell’aggressione, pare, sono da individuarsi nella negazione da parte della vittima di un prestito, cosa che ha fatto scattare l’azione lesiva da parte dell’indagata. L’azione aggressiva è stata poi interrotta dall’intervento di alcuni vicini di casa, richiamati dalle grida di aiuto della donna.