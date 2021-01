Verso le 17 del 16 gennaio si è registrato un incidente in via Bonifica, a Ravenna. Un ragazzo extracomunitario, originario dell’Africa Occidentale, è stato urtato mentre procedeva in bicicletta da un’auto, finendo nel fosso e riportando traumi fisici. Il ragazzo è sempre stato cosciente e non era in gravi condizioni ma, vista una caviglia malandata, è stato trasportato dai sanitari del 118 in ambulanza al Bufalini di Cesena. La Polizia locale è intervenuta per i primi rilevamenti del caso e per cercare di determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

