Ravenna. Quasi terminata la rotatoria in Via Renato Serra. Fagnani: “successivamente anche il parcheggio multipiano”

Si avvicinano alla conclusione i lavori in Via Renato Serra a Ravenna, alle spalle del Borgo San Rocco. Il cantiere, partito a maggio 2020, prevedeva il rifacimento della fognatura e delle condutture dell’acquedotto, l’impianto di illuminazione, le aree di sosta e la sistemazione dell’incrocio con le vie Giordano Bruno, Pascoli e Gabici. Lavori per un investimento di 450mila euro.

Dopo la prima fase, che ha interessato il tratto da via Castel San Pietro a via Pascoli, le opere stradali sono proseguite lungo il tratto da via Pascoli a via Cesarea con il riassetto delle aree adibite alla sosta e la riqualificazione dell’area antistante l’ex macello.

In particolare la sistemazione dell’intersezione via Serra-via G.Bruno-via Pascoli-via Gabici ha previsto la realizzazione di una rotatoria con diametro di 17 metri e il rifacimento/ampliamento di tratti di marciapiede. Lavori quasi ultimati, che saranno completati con la pavimentazione su tutto il tratto stradale di via Renato Serra.

“L’intervento ha interessato un’area importante della nostra città, ora riqualificata e messa in sicurezza anche grazie alla rotatoria – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alla Mobilità, Roberto Fagnani -. La riqualificazione non finisce qui, perchè nei progetti dell’amministrazione comunale vi è anche la realizzare del parcheggio multipiano in Via Renato Serra”.

“L’inizio mandato di questa amministrazione ha visto la riqualificazione di via Pascoli. Ora i lavori hanno interessato Via Serra e successivamente, davanti al ex macello, sorgerà un parcheggio multipiano, progetto simile a quello già realizzato in via Guidarello” conclude Fagnani, spiegando che si tratta di un iter avviato da tempo per aumentare e qualificare l’offerta dei posti auto comunali, anche grazie a sistemi tecnologicamente avanzati.