Alfonsine. Falso allarme alla scuola dell’infanzia Bruco-Samaritani, Comandante VF: “Nessun rischio incendio”

Nella mattina del 19 gennaio, intorno alle 11,30, alla Scuola dell’Infanzia Bruco-Samaritani di Alfonsine, è stato attivato dalle maestre della scuola l’allarme al comando dei Vigili del Fuoco, a seguito dell’avvistamento di fumo bianco che fuoriusciva da una delle grate di aerazione del piano interrato. I pompieri sono prontamente intervenuti sul posto per verificare la situazione, trovando la fumata già esaurita. I Vigili hanno comunque provveduto ad effettuare tutti gli accertamenti del caso ispezionando l’interrato sia dall’esterno dell’edificio che dall’interno inoltrandosi dentro a tutti i cunicoli e vani presenti.

Nella pagina facebook del Comune di Alfonsine si legge che “Alla luce delle verifiche effettuate il comandante dei Vigili del Fuoco di Lugo ha rassicurato la scuola e i tecnici del Comune che nell’edificio non è stata riscontrata nessuna situazione o circostanze a rischio incendio.

In particolare il fenomeno a cui hanno assistito le maestre è stato ricondotto ad una ignizione spontanea o autocombustione, ovvero una combustione dovuta ad una reazione biochimica e/o chimica che si è sviluppata spontaneamente nella massa di materiale vegetale (foglie e ramaglie) depositatesi nel tempo sul davanzale dell’apertura.

Tali processi avvengono frequentemente con particolari condizioni chimico-fisiche ed ambientali: nel caso in questione è stato generato dalla differenza di temperatura che si è creata tra l’interrato, riscaldato dal passaggio in prossimità della grata di una tubazione dell’acqua calda, e l’ambiente esterno. Nessuno, né bambini né insegnanti, è stato interessato dall’accaduto e le attività sono proseguite come di consueto”.