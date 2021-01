Incidente sulla via Emilia a Castel Bolognese: perde il controllo dell’auto e si ribalta contro un terrapieno

Poco dopo le 22 di ieri, 18 gennaio, si è verificato un incidente stradale lungo la via Emilia, all’ingresso di Castel Bolognese. Una donna di 55 anni, a bordo di una Smart, che viaggiava in direzione Imola – Castel Bolognese, stando a quanto lei stessa ha riferito al personale sanitario, avrebbe perso il controllo del veicolo, uscendo di strada e andando a sbattere contro il terrapieno posto all’ingresso dell’azienda Cedir.

Dopo il violento urto la macchina si sarebbe ribaltata, finendo a pochi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e la macchina medicalizzata, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco che si è occupata di estrarre la donna dalle lamiere e la polizia municipale della Romagna Faentina per effettuare i rilievi di legge. La donna,rimasta sempre cosciente, è stata trasportata in ambulanza con codice 3 di massima gravità, ma non in pericolo di vita, all’ospedale Bufalini di Cesena.