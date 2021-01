Il Sindaco Medri saluta il vicecomandante della Tenenza di Finanza di Cervia 

Il Sindaco Massimo Medri ha salutato il Luogotenente Cariche Speciali Orlando Aprea vicecomandante della Tenenza di Finanza di Cervia per il suo collocamento a riposo dopo anni di onorato servizio.

All’incontro erano presenti il Comandante della Tenenza di Cervia Luogotenente Pietro Castellana e il vicesindaco Gabriele Armuzzi.

Il Sindaco ha espresso al Luogotenente l’apprezzamento e la riconoscenza per l’encomiabile e la profonda dedizione al lavoro e per l’esemplare carriera, porgendogli i migliori auguri per il futuro.

Orlando Aprea

Il Luogotenente Cariche Speciali Orlando Aprea è nato a Castellammare di Stabia (NA) il 25.11.1960, è coniugato ed ha due figlie.

Dopo il servizio militare obbligatorio nella Marina Militare, in data 15 gennaio 1984 si è arruolato col grado di Allievo Finanziere nel Corpo della Guardia di Finanza.

Al termine del corso presso la Scuola di formazione Finanzieri di Rovigo, ha prestato servizio presso il Reparto Comando della Scuola per Allievi Sottufficiali di Lido di Ostia (RM) fino al 26 agosto 1985, e successivamente presso la 2 Compagnia del 2° Gruppo di Genova.

Dal 1° settembre 1985 al 15 marzo del 1986 ha frequentato il corso di “Conduttore cani anti droga” presso il Centro di Addestramento Cinofili di Castiglione del Lago e dal 16 marzo 1986 è stato assegnato alla Tenenza di Cervia, ove ha svolto l’incarico di “conduttore cani anti droga” fino al 15 aprile 1990.

Nel 1994 dopo aver vinto il concorso, è passato alla categoria Sottufficiali rivestendo il grado di Vice Brigadiere.

Presso la Tenenza di Cervia, oltre ad essere stato impiegato nell’esecuzione di controlli e verifiche fiscali, il Luogotenente C.S. Orlando Aprea, dal 1° agosto 2009 e fino al 26 novembre 2020, giorno del collocamento in congedo “per limiti di età”, ha retto il comando del Nucleo Mobile della Tenenza, articolazione di questo Reparto con indirizzo operativo. Negli ultimi 4 anni inoltre è stato il vice comandante del Reparto di Cervia.

Nel corso degli oltre 36 anni di servizio effettivo nel Corpo, l’Ispettore ha sempre mantenuto una condotta esemplare, sia in servizio che nella vita privata, non ha mai riportato sanzioni disciplinari ed ha conseguito numerose ricompense di carattere morale.

Il Luogotenente Aprea attualmente è in attesa della nomina a “Sottotenente di complemento della riserva” ed è anche stato insignito delle seguenti onorificenze:

– Croce d’argento al merito di servizio;

– Croce d’oro al merito di servizio;

– Medaglia Militare al Merito di Lungo Comando.