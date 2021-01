Paga un Rolex con un assegno falso: truffatore 22enne beccato dalla Polizia di Ravenna

La Polizia di Ravenna ha indagato in stato di libertà D.S.M., 22enne campano, per il reato di truffa. Qualche tempo fa, attraverso una nota piattaforma online di annunci di vendita, era stato messo in vendita un orologio Rolex.

Dopo le trattative per l’acquisto, venditore e acquirente si sono accordati per incontrarsi presso l’abitazione del primo per perfezionare l’acquisto. In quel caso l’acquirente, a fronte dell’acquisto dell’orologio, ha consegnato al venditore un assegno dell’importo di 6.600 euro che, dopo qualche giorno, è risultato falso perché clonato.

Sulla scorta della denuncia della parte offesa, gli investigatori della Squadra Mobile, attraverso i contatti telefonici avvenuti con il venditore, sono riusciti a risalire all’acquirente che è stato identificato nel 22enne campano D.S.M. che è stato quindi denunciato, in stato di libertà, quale autore della truffa.